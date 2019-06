Da segnalazioni pervenute alla Sala del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa notte intorno alle 01:35, per l’incendio di due autovetture in sosta in via Mentana a Pirri.

All’arrivo sul posto gli operatori dei vigili hanno provveduto a delimitare l’area e spegnere le fiamme che hanno coinvolto interamente le auto in sosta in un’area sterrata della via.

Una delle autovetture aveva l’impianto GPL e, durante lo spegnimento del rogo, si aperta la valvola di sicurezza del serbatoio creando così una grossa perdita di gas che ha provocato un’esplosione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Spente le fiamme, l’area circostante è stata messa in sicurezza, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.