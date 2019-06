Stop alla vendita di alcolici da asporto dal centro storico al Poetto, a Cagliari dalle 22 alle 6 del mattino sino a fine ottobre. E Confesercenti accoglie con soddisfazione le nuove regole per la movida estiva stabilite dall’ordinanza del commissario straordinario del Comune di Cagliari. La disposizione riguarda anche la vendita di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro e, soprattutto il consumo nelle vie e nelle strade pubbliche e nelle aree di pubblico passaggio. È però altrettanto specificato nell’ordinanza commissariale che le bevande alcoliche si possono consumare nelle aree in cui sono sistemati i tavolini all’aperto.

“Siamo felici di questa ordinanza – dice Marco Medda, presidente Confesercenti provinciale – in quanto dà un supporto forte ai numerosi esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che troppo spesso hanno subito danni dalla vendita smodata e incontrollata di alcolici a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli delle attività di impresa regolari”.

Confesercenti spiega che l’ordinanza potrà contribuire a una maggiore tranquillità della vita notturna. “Si tratta – continua Medda – di una regola importante che ha lo scopo fondamentale di combattere il disordine e l’inciviltà che segna in modo drammatico la serena vivibilità di questi quartieri che sono stati riqualificati in modo forte in questi anni. Le attività di ristorazione hanno contribuito a rendere queste zone più belle, vivibili e sicure, generando una economia importantissima per la città, anche dal punto di vista occupazionale. Ci auspichiamo – conclude – che le forze preposte al controllo siano sostenute per fare si che questa ordinanza possa essere resa operativa a tutela delle aziende che operano nelle zone interessate”.