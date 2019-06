“Le immagini che arrivano da Venezia non necessitano di molte parole, una grande nave ha rischiato di scatenare la tragedia, guardando i numerosi video ci si chiede come sia ancora possibile che nonostante da anni i cittadini veneziani chiedano il blocco di questi mostri inquinanti all’interno della laguna, ancora nulla sia stato fatto”, denunciano gli organizzatori del Comitato No Grandi Navi.

“Queste navi, portatrici di grossi interessi commerciali e finanziari, scaricano ogni giorno turisti direttamente in centro, un sistema fatto per arricchire a dismisura i soliti armatori, a scapito di una città tanto meravigliosa quanto fragile, che andrebbe curata e preservata”… “Ora le istituzioni scalpitano, strepitano e promettono lo stop delle Grandi Navi, come capita spesso dopo le tragedie (o quelle sfiorate) assistiamo alla gara dei politici nell’assumere una posizione determinata di condanna e di risolutezza, ma sappiamo bene come col tempo questa possa dilatarsi, sfumare, assumere i contorni dei soliti giochi di palazzo e potere, di interesse”, incalzano nella nota gli organizzatori.

“La vita delle persone che vivono i loro territori e provano a proteggerli da modelli predatori e devastanti, non può essere rispettata solo fintanto che i proiettori dei grandi media sono accesi, la vita delle persone non dovrebbe mai essere svenduta per dei profitti”… “Da anni moltissimi veneziani si sono organizzati nel comitato NO GRANDI NAVI per chiedere di fermare questo scempio, ma nulla è cambiato. Perché alla fine la politica ci insegna che compromessi ed equilibrismi hanno la meglio su chi deve poi realmente prendere le decisioni”, conclude la nota.

L’appuntamenti per i veneziani e non è per sabato 8 giugno per una grande protesta che si terrà a Venezia.