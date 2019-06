Un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a costo zero per le casse comunali: a Carbonia sono stati installati 20 contenitori per la raccolta di indumenti usati. I rifiuti tessili verranno raccolti, con frequenza di una volta a settimana, da una società subaffidataria della De Vizia, che provvederà, a seconda del loro stato, a rimetterli nel circuito della vendita, oppure a riciclarli per il recupero delle fibre tessili. “Il nuovo servizio non intende in alcun modo ridurre la prassi meritoria – e già consolidata nei nostri concittadini – di donare gli indumenti a favore dei centri di volontariato e solidarietà presenti in città. Vogliamo semplicemente fornire ai cittadini un nuovo servizio che ci consenta nel contempo di ridurre i costi di smaltimento del secco indifferenziato con benefici ambientali ed economici per tutta la comunità”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Come ha precisato l’assessore all’Ambiente Gian Luca Lai, “il nostro obiettivo è garantire ai cittadini un nuovo servizio che mira a raccogliere abbigliamento e prodotti tessili che, in genere, vengono conferiti nel secco e hanno un’incidenza di circa l’8% del peso totale dell’indifferenziato. Attraverso questo nuovo e virtuoso sistema sarà possibile incrementare la percentuale di rifiuti conferiti attraverso il sistema della raccolta differenziata, che ci avvicinerà al traguardo dell’80%”.

Il raggiungimento di tale risultato comporta il riconoscimento da parte della Regione Sardegna di una premialità legata alla virtuosità dell’Amministrazione Comunale in materia di raccolta differenziata.

I 20 contenitori per la raccolta degli indumenti usati sono ubicati nelle seguenti aree:

• Piazza Venezia a Cortoghiana;

• Piazza Santa Barbara a Bacu Abis;

• Località Barbusi;

• Viale Trento;

• 3 raccoglitori in Via Lubiana;

• Via Roux;

• Via Nicotera (in prossimità della scuola);

• Via San Giorgio;

• Piazza 1° Maggio;

• Via Logudoro;

• Corso Iglesias;

• Via Mazzini;

• Piazza Marinai d’Italia;

• Via Fertilia;

• Piazza Repubblica;

• Via Santa Caterina;

• Piazza Serbariu;

• Piazza San Marco a Is Gannaus.

Il nuovo servizio comprende la fornitura, la pulizia e la sanificazione dei contenitori, la raccolta e il monitoraggio della piazzola in cui sono allocati i contenitori stessi.

I raccoglitori sono dotati di apposita cartellonistica indicante il regolamento d’uso dell’attrezzatura, l’App di supporto al servizio e il numero verde di riferimento da contattare per ogni ulteriore informazione.