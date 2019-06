Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, verso le 14:30, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, per un incendio divampato all’interno di un appartamento sito al primo piano di via Gorizia, nel comune di Sestu.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un’APS (autopompa serbatoio) e in supporto altri due automezzi, un’ABP (autobotte pompa) e un AF ARA (autofurgone autorespiratori) per permettere agli operatori di avere bombole d’aria di scorta e poter così operare all’interno, per un totale di tre automezzi e 9 operatori.

Gli operatori dei VVF all’arrivo sul posto hanno raggiunto l’abitazione dal balcone con una scala, hanno spento le fiamme che hanno coinvolto arredi vari e materiale all’interno, evitando la propagazione del rogo all’intera struttura.

Una persona è stata poi soccorsa dal personale inviato dal Servizio di Emergenza del 118: secondo i primi accertamenti pare sia rimasta intossicata dal fumo.

Sono in corso da parte dei pompieri gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Sestu per quanto di loro competenza.