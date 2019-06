Il difensore del Cagliari Fabio Pisacane prolunga il contratto sino al 2021. È il secondo rinnovo post salvezza dopo quello del portiere Alessio Cragno, blindato sino al 2024.

Pisacane è arrivato in Sardegna nell’estate del 2015 e ha subito contribuito alla promozione in A dei rossoblù. L’allora allenatore Rastelli lo utilizzava inizialmente come laterale, ma il difensore ha poi trovato la consacrazione come centrale.

Centoquattordici presenze in rossoblù e quattro gol. Con una rete storica: Pisacane è stato l’ultimo giocatore a fare centro al Sant’Elia. Il primo era stato Gigi Riva nel 1970.