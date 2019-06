Incidente stradale questo pomeriggio nell’Asse mediano di scorrimento, a Cagliari.

Un 62enne cagliaritano percorreva la bretella di innesto per l’asse mediano in direzione Poetto quando, arrivato alla biforcazione Poetto/viale Marconi, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Peugeot urtando il guard rail laterale e restandovi incastrato sopra.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti ne altri veicoli coinvolti. Sottoposto a prova con etilometro, il conducente è risultato positivo per oltre due volte il consentito.

Il veicolo è stato posto a fermo e la patente immediatamente ritirata all’uomo, che verrà denunciato all’AG.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.