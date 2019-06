Aveva una broncopolmonite già da alcuni giorni il piccolo Giacinto, il bimbo di 20 giorni morto lo scorso 2 febbraio all’ospedale Maria Vittoria a Torino: lo hanno affermato, secondo quanto si è appreso in ambienti vicini a Palazzo di Giustizia, i due medici legali incaricati dal pm Alessandro Aghemo – che indaga per omicidio colposo a carico di ignoti – di fare luce sulle case del decesso. Il 31 gennaio Giacinto era stato portato al pronto soccorso dai genitori: i medici lo avevano dimesso prescrivendo un trattamento con l’aerosol.

Secondo i due consulenti del pm, Giacinto era in preda a una broncopolmonite acuta da virus sinciziale già da alcuni giorni.

Per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità da parte dei sanitari saranno necessari altri accertamenti.

I genitori di Giacinto, in qualità di ‘persone offese’, sono assistiti dagli avvocati Enzo Pellegrin e Federico Milano.