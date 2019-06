Ha demolito uno stazzo, la tipica costruzione di campagna della Gallura, per realizzare una villa di lusso a pochi passi dalla Costa Smeralda. Osama Mohamed Almudtamag, residente in Arabia Saudita, è indagato – secondo quanto riporta un noto quotidiano sardo – per violazioni di natura urbanistica e paesaggistica.

La procura di Tempio Pausania ha messo i sigilli al cantiere nel Golfo di Cugnana, a Olbia, dove la società agricola Delmar Srl (del quale l’arabo risulta presidente del Cda, spiega il quotidiano), aveva avviato i lavori per la ristrutturazione dello stabile, ma demolendo il fabbricato esistente.

Il sequestro preventivo dell’area, che risale a quale che giorno fa, è stato convalidato dal gip del tribunale di Tempio e confermato dal tribunale del riesame di Sassari, al quale avevano fatto ricorso i legali della società che aveva avanzato al richiesta di dissequestro. Nel frattempo il Comune di Olbia ha convocato la conferenza dei servizi per prendere una decisione sul merito del procedimento.