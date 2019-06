Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 06:30, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Sassari, per un incendio in via Giordano Bruno a Olbia.

Per cause ancora da accertare è andato a fuoco un garage adibito a deposito e ripostiglio. Sul posto è intervenuta la squadra 7A dei VVF di Olbia Basa che ha domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile, andato completamente distrutto al suo interno.

Sul posto anche i Carabinieri di Olbia e un’ambulanza del 118.