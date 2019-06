Ormai possiamo dirlo: l’Estate sta entrando nel vivo. Le condizioni meteo sono nettamente migliorate, ora possiamo parlare tranquillamente di stabilità atmosferica e di consolidamento dell’alta pressione. Non un’alta pressione qualsiasi, trattasi dell’alta africana destinata a tenerci compagnia almeno sino a metà mese.

Le temperature sono salite e si registrano già punte superiori a 30°C. Ma nel weekend, quando aria rovente sahariana raggiungerà la nostra regione coi venti di Scirocco, i termometri saliranno ancora. Saliranno maggiormente sui settori occidentali e meridionali per un semplice motivo: l’orografia farà sì che in quelle zone il vento di Scirocco divenga rovente.

Ci aspettiamo punte massime di 36°-37°C in varie località, stiamo parlando di anomalie termiche considerevoli: circa 8-10°C al di sopra delle medie stagionali. C’era da aspettarselo, dopo le eccezionali anomalie di maggio non si poteva pretendere qualcosa di diverso.

Andrà relativamente meglio lungo la fascia orientale, dove il mare darà un grosso contributo a mitigare l’azione sciroccale. In termini di nubi poco o nulla da segnalare se non velature e ci sarà da valutare l’intervento di pulviscolo sahariano in sospensione che potrebbe andare ad offuscare ulteriormente il cielo.

In collaborazione con Meteo Sardegna