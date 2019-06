Giovanni Monni, direttore della SC Fisiopatologia della riproduzione umana a diagnosi prenatale, dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari, è stato nominato membro della Federazione Internazionale di Ginecologia e Ostetricia.

La federazione, che annovera tra i propri componenti importanti esponenti del monto scientifico internazionale, ha inserito per i prossimi tre anni il prof. Monni nel Comitato Etico e professionale interno che dovrà curare gli aspetti relativi alla riproduzione femminile fetale. Il board di cui fa parte Monni, si riunisce periodicamente a Londra per valutare in particolare gli aspetti etici nella stesura dei protocolli e delle linee guida relativi agli aspetti riproduttivi della donna.

“L’incarico – afferma Monni – premia tutto il team dell’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari che da sempre e stato si pone ancora una volta all’avanguardia a livello internazionale nel campo della ricerca scientifica e clinica e negli aspetti sociali ed etici della riproduzione femminile”.