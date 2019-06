Le attese raccomandazioni per Paese della Commissione europea saranno rese pubbliche oggi. Per l’Italia si va verso la raccomandazione dell’apertura di una procedura d’infrazione per violazione della regola sul debito, ancora eccessivo. A svelare alla stampa il pacchetto, che rientra nell’annuale esercizio del Semestre europeo, saranno il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, e i commissari all’economia e all’occupazione, Marianne Thyssen e Pierre Moscovici.

Intanto il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia. “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura di infrazione”, ha detto in un’intervista all’emittente televisiva tedesca ‘n-tv’. “L’Italia non dovrebbe essere un rischio per l’Eurozona”, ha aggiunto Oettinger.