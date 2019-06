Il gup del Tribunale di Sassari, Giancosimo Mura, deciderà il 17 ottobre se rinviare a giudizio i quattro dirigenti Syndial imputati per la discarica non autorizzata sulla cosiddetta “collina dei veleni” di Minciaredda, nella zona industriale di Porto Torres.

Questa mattina si è tenuta la terza tappa dell’udienza preliminare che vede imputati Gianluca D’Aquila, responsabile regionale della sicurezza e delle norme ambientali, Luigi Volpe, Francesco Misuraca e Giovanni Milani. Tutti e quattro sono accusati dal pm Paolo Piras di non aver posto in essere la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica in località La Marinella, conosciuta come area Minciaredda.

Questa mattina il giudice si è pronunciato sulla legittimità delle richieste di costituzione di parte civile, contestate dagli avvocati della difesa. Sono stati ammessi come parte civile i Comuni di Sassari e Porto Torres, l’Ente Parco dell’Asinara, la Regione Sardegna, il Wwf, il Capsa Nord Sardegna. Respinte invece le richieste di altri tre comitati: l’Anpana, la Lega per l’abolizione della caccia onlus, e il Comitato Tuteliamo il Golfo dell’Asinara.