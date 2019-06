La primatista azzurra Martina Mongiardino e Angelo Sciacca, il dorsista e apneista ‘figlio di due acque’, domenica 9 giungo proveranno a superare il record nella specialità 400 metri con pinne Endurance.

L‘emozionante sfida farà da cornice alla manifestazione sportiva dedicata alle attività subacquee “Salvimar Cup – Three Trials Water”, alla quale parteciperanno atleti provenienti da tutta la Sardegna, organizzata dalla Scuola Apnea Sardegna che ha riunito, in tre prove distinte, l’apnea, il tiro al bersaglio subacqueo e la pesca in apnea.

Madrina dell’evento sarà Alessia Zecchini, “la donna più profonda al mondo”, che può annoverare nella sua entusiasmante carriera sportiva svariati record e numerose medaglie.

Gli atleti:

– Martina Mongiardino, campionessa mondiale di apnea con pinne Endurance 800 metri;

– Angelo Sciacca nel 2018 ha percorso 186 vasche in un’ora, un importante primato.