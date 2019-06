La rassegna cinematografica “Il Maggio Storico. Dalla Nakba alla Grande Marcia del Ritorno”, organizzata dall’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, si avvia verso la conclusione, l’ultimo appuntamento è previsto per mercoledì 5 giugno nella sede di Via Montesanto alle ore 20:00.

Quattro appuntamenti che, grazie alla proiezione di film e documentari, hanno ripercorso la storia della Palestina dal 1948.

L’ultima serata verrà dedicata a Gaza, con la proiezione del documentario “Tears of Gaza” della regista norvegese Vibeke Løkkeberg, allo scopo di contestualizzare al meglio, dal punto di vista storico e politico, gli eventi più recenti della Grande Marcia del Ritorno.

L’evento proseguirà poi con il lancio della campagna SPLAI – Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliana.

Una campagna BDS – boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che si rivolge a movimenti sociali, associazioni e istituzioni, per esprimere solidarietà attiva al popolo palestinese.

Le zone dichiarate “Spazi Liberi dall’Apartheid Israeliana” sono una serie di spazi nei quali ci si è impegnati all’opposizione dell’occupazione militare e all’apartheid israeliane, con l’impegno a non contribuire in nessun modo alle gravi violazioni, da parte di Israele, dei diritti umani e delle libertà fondamentali del popolo palestinese.

La serata si concluderà con un momento di approfondimento e dibattito.