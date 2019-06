“Questa mattina ho scritto al Commissario della Città di Cagliari, Bruno Carcangiu, per chiedere un intervento deciso volto al contrasto dell’ inciviltà che sta regnando in questi giorni sui rifiuti.

Ormai non è solo un problema di disorganizzazione o meno, credo ci sia un chiaro disegno per “riscaldare” questa campagna elettorale.

In alcuni rioni, dove la differenziata è iniziata gia da mesi, sono comparsi cumuli di immondizia.

Da circa due mesi il Dott. Carcangiu ha il governo della Città, spetta a lui constatare e trovare soluzioni li dove sta regnando l’anarchia.

Servono urgenti controlli della Polizia Locale, nel caso, anche con appostamenti, per scoprire chi si rende autore di questi gesti.

Capisco che ci debbano essere dei correttivi sul sistema ma lasciar fare impunemente è uno schiaffo a chi fa la differenziata seriamente e paga le tasse.

Chi sporca è incivile e non ha scuse”.

A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Michele Pipia, candidato al consiglio comunale di Cagliari nella lista “Siamo Cagliari” a sostegno di Francesca Ghirra.