Incidente stradale questa sera nel quartiere S. Michele.

Una Peugeot 207, condotta da un 19enne cagliaritano, stava percorrendo via Abruzzi con direzione piazza Castellani e all’altezza del civico 27, non si è accorto che il veicolo che lo precedeva, una Citroen Picasso, condotta da un 72enne di Cagliari si è fermato per consentire ad un pedone di attraversare.

La Citroen è stata tamponata e spinta in avanti ha investito il pedone, un 16enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato presso il PS dell’ospedale SS Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.