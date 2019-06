Sono in via di definizione gli staff degli assessori della Giunta regionale guidata da Christian Solinas. Le ultime novità riguardano le squadre dei tre leghisti presenti nell’Esecutivo. Capo di gabinetto del responsabile dei Trasporti Giorgio Todde sarà Luca Erba, origini lombarde ma residente a Oristano, già candidato alle regionali del 24 febbraio. Segretaria particolare sarà l’imprenditrice nuorese Lidia Palma, anche lei in corsa alle elezioni di febbraio; il posto di consulente andrà invece al candidato alle europee del 26 maggio Massimiliano Piu.

Agli Affari generali, capo di gabinetto di Valeria Satta sarà Alessio Zanzottera, commissario della Lega a Corbetta (comune dell’hinterland milanese). Sarà sempre lombardo, ma non trapela ancora il nome, il capo di gabinetto dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu. Segretaria particolare sarà Rita Piras.

Quasi al completo la squadra dell’assessore all’Urbanistica Quirico Sanna: Andrea Cocco capo di gabinetto, Stefano Esu consulente. Segretario particolare dell’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Frongia, è Lucia Tidu, capo di gabinetto Vincenzo Corrias, già alla guida della segreteria di Beppe Pisanu. Stesso ruolo per il dipendente regionale Marco Pinna, ma al Lavoro con Alessandra Zedda. Al Turismo il cerchio è chiuso: capo di gabinetto dell’assessore Gianni Chessa sarà Pino Calvisi, segretario particolare Giorgio Adamo, consulente la consigliera comunale di Domus de Maria Roberta Loi. Prende forma anche il nuovo ufficio stampa della Giunta: Alessandro Ledda e Fabio Meloni sono i primi giornalisti nominati.