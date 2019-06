Un agricoltore di 70 anni, Giuseppe Ezzis, di Pozzomaggiore (Sassari) è morto ieri sera schiacciato dal proprio trattore sulla strada provinciale 8, che da Semestene conduce a Pozzomaggiore. Ancora non si conosce la dinamica dell’incidente.

A dare l’allarme i familiari dell’uomo, che non vedendolo rientrare a casa, hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Solo in tarda serata il 70enne è stato trovato sulla strada provinciale sotto il mezzo agricolo che si era ribaltato. L’ uomo è morto sul colpo per un arresto cardiaco da politrauma e nulla hanno potuto fare i soccorritori per salvargli la vita.

Gli accertamenti di rito sono stati effettuati dai Carabinieri di Bonorva.