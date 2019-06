L’Associazione Culturale Artefizio presenta lo spettacolo teatrale “Come sopra, così sotto”, l’8 e il 9 giugno, alle ore 20:00, al teatro Intrepidi Monelli in viale Sant’Avendrace 100 a Cagliari.

Trama. Che fine hanno fatto i bambini dell’orfanotrofio? Ne è passato di tempo… Chi sono oggi? Leopoldo ha il suo mondo, Simone ormai può solo immaginarlo, Marzia e Cristiano detto Cristo sono promessi sposi fin da bambini, Ludovica e Alessandra sono “migliori amiche”, Anatoli ed Emre sono sardi come per magia, Eva aiuta gli altri per aiutare se stessa, Angela è in cerca del suo riscatto, Oscar, solo, se ne va per la città. Perché Damiano torna dall’America? Valeria ha qualcosa da nascondere, Lele vuole spegnere il senso di colpa, Don Massimiliano e Suor Patrizia si troveranno al centro di un intrigo misterioso.

Cast. Gli allievi del corso di recitazione REazioni Sceniche portano in scena lo spettacolo a conclusione del percorso formativo basato sulle improvvisazioni, la scrittura collettiva e le tecniche del metodo di Sanford Meisner. Con Rose Aste, Emilio Caredda, Riccardo Carcangiu, Riccardo Paolo Carrusci, Sara Cinus, Dario Collu, Giulia Fadda, Lorenzo Mameli, Giorgia Mandis, Manuel Matta, Patrizia Mocci, Caterina Pietronudo, Ilenia Pinna, Amedeo Podda, Mattia Serra, Antonio Tocco

Staff. Ideazione e regia: Carlo Antonio Angioni, aiuto regia Rose Aste. Costumi di Patrizia Mocci. Riprese video Stefano Furesi.

Info e prenotazioni. comunicazione.artifizio@gmail.com – 3383459915