Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa operante nel settore alberghiero, rilevando che la società, per i periodi di imposta dal 2016 al 2018, ha occultato ricavi per complessivi €. 485.724,66.

Le indagini eseguite nei confronti di una società avente sede legale e luogo di esercizio in Cagliari, sono state finalizzate all’accertamento della regolare dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per la cessione temporanea dell’azienda avente ad oggetto l’attività di gestione di un albergo di proprietà, ad altra società operante nel medesimo settore.

La verifica, eseguita tramite raffronto tra la documentazione acquisita dal contribuente e le informazioni estrapolate dalle banche dati, ha permesso di accertare che la società, per le annualità di imposta dal 2016 al 2018, non ha dichiarato un importo complessivo di ricavi pari a € 485.724,66 relativo ai canoni di locazione percepiti, sottraendoli a tassazione Ires e Irap, nonché IVA dovuta per un importo complessivo di € 118.860,66.