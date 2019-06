I Carabinieri del la Squadra speciale del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari nel corso della notte hanno arrestato un 53enne di Selargius (Su) sorpreso con 19 kg di hashish nascosti nel giardino di casa. L’uomo, sottoposto a controllo e perquisizione mentre si trovava in auto, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish. La figlia 30enne, che si trovava con lui, aveva invece celati 10 grammi di hashish e 10 di marijuana, ed è stata denunciata.

La perquisizione è stata estesa al domicilio dell’uomo in campagna. I carabinieri hanno notato che dall’abitazione vi era un evidente calpestio sull’erba che proseguiva, per 15 metri, dalla porta ad un terreno confinante. Qui è stato trovato il borsone con i 19 kg di hashish, suddivisi in panetti. L’uomo è stato quindi portato al carcere di Uta (Ca) a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I Carabinieri della squadra speciale antidroga del Nucleo investigativo che ha effettuato in questo ultimo periodo già 13 arresti di spacciatori.