Il comune di Cagliari ha pubblicato un avviso per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di distributori automatici di banconote ( ATM Automated Teller Machine) in varie vie del centro storico di Cagliari.

La concessione, a carattere permanente, avrà una durata di 6 anni con decorrenza dal rilascio del provvedimento rinnovabili per altri 6 anni.

Si invitano tutti gli operatori economici operanti nel settore che ne abbiano interesse a presentare eventuali domande, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 12 di lunedì 1 luglio 2019.