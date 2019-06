Da lunedì 10 giugno e per tutti i lunedì dei mesi di giugno, luglio e agosto, il Bibliobus farà tappa al Poetto, presso il Parco Ausonia, fronte 5° fermata, dalle 16.00 alle 20.00.

Sul Bibliobus, servizio di promozione alla lettura e all’informazione, è possibile la consultazione e il prestito di libri e riviste, il supporto per la compilazione di modulistica on-line, la consultazione delle opportunità di lavoro e i concorsi a livello locale e nazionale.

Sono a disposizione degli utenti anche due postazioni informatiche dotate di collegamento internet e sono inoltre presenti postazioni gioco per i più piccoli.

Sempre dal 10 di giugno, per venire incontro alle esigenze dell’utenza, cambiano anche gli altri orari delle soste pomeridiane.

Di seguiti il calendario con giorni e orari:

Parco Ausonia – Poetto (lunedì dalle 16:00 alle 20:00)

Piazza Islanda (martedì dalle 16:00 alle 20:00)

Mercato di Via Quirra (giovedì dalle 9:00 alle 13:00)

Ex Distilleria – Pirri (venerdì dalle 16:00 alle 20:00)

Via Euro – Quartiere La Palma (sabato dalle 9:00 alle 13:00)