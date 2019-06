E’ già stato ospite nella prima edizione del Red Valley Festival. Chi era presente sa di cosa è capace. Stiamo parlando del leggendario Steve Aoki, uno dei dj più famosi al mondo. Sarà proprio lui l’altro grande big dell’estate 2019 ad Arbatax, in quello che è il festival più importante nel panorama isolano, che anche quest’anno stupisce con una line up davvero esplosiva.

Perciò impostate le coordinate, segnatevi in rosso questa data sul calendario: 16 agosto, Arbatax, piazzale Scogli Rossi.

Americano, di origini giapponesi, Steve Aoki vanta una carriera straordinaria: ha collaborato con grandi nomi del music biz del calibro di Snoop Dogg, Eminem, Blink 182, per fare solo alcuni nomi. Tra le canzoni più note che l’hanno consacrato anche in Italia, il singolo Just Hold On e il brano Azukita con Daddy Yankee, disco d’oro nel nostro Paese.

Dal palco – nello scenario unico e mozzafiato del piazzale Scogli Rossi – porterà in scena uno show incredibile, dove il pubblico potrà scatenarsi sulle note delle hit che l’hanno proclamato uno degli artisti più apprezzati della musicale internazionale.

Sul palco la stessa sera si alterneranno il rapper multiplatino Emis Killa, i dj più famosi d’Italia: Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta con il loro mitico Dj Time e la giovanissima promessa dell’EDM, il dj australiano Will Sparks.

Per info, biglietti e abbonamenti www.redvalleyfestival.it