La Loro Piana Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda e in corso di svolgimento fino a sabato 8 giugno, ha visto oggi in gara soltanto le imbarcazioni del cantiere Southern Wind, mentre il resto della flotta ha osservato una giornata di riposo. Alle 11.30 è stato dato il segnale di avviso per la partenza nelle acque antistanti Porto Cervo, con vento di Maestrale a 20 nodi andati ad aumentare nel passo delle Bisce e alla Secca di Tre Monti, prima boa naturale del percorso che ha portato le barche a doppiare l’isola dei Monaci per fare poi ritorno a Porto Cervo dopo aver girato una boa davanti al Golfo del Pevero, per un totale di 14 miglia.

L’ammiraglia della flotta Southern Wind presente a Porto Cervo, il SW105 Kiboko Tres, ha fatto valere la sua maggiore lunghezza allungando fin da subito e correndo in solitario fino al traguardo. Completamente diversa la situazione dietro al leader in tempo reale, con i due SW82 Ammonite e Grande Orazio impegnati in una entusiasmante battaglia bordo a bordo, con giochi di copertura, ingaggi e schermaglie tattiche. Ammonite, con il neozelandese Stu Bannatyne alla tattica, ha condotto nella prima parte della regata tallonata a mezza lunghezza da Grande Orazio, tattico Stefano Spangaro, che l’ha passata nella strambata all’isola dei Monaci, issando per prima l’asimmetrico per il lato di lasco stretto.

Ammonite ha invece navigato più bassa e veloce sotto gennaker, recuperando nuovamente acqua ma senza riuscire a distanziare a sufficienza Grande Orazio, il quale ha vinto la prova in tempo compensato. Soddisfazione per l’armatore, il socio YCCS Massimiliano Florio, al timone di Grande Orazio che si è imposto per soli 3 secondi in tempo compensato su Kiboko Tres e 1 minuto e 4 secondi sulla barca sorella, Ammonite, terza.