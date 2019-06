Una furibonda lite tra due giovani donne è scoppiata nella tarda mattinata negli scantinati delle case parcheggio di via Timavo a Cagliari. Coinvolte una 32enne, finita in ospedale con una frattura alla schiena, e una 29enne denunciata dalla polizia per lesioni. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno.

Al momento non si conoscono le ragioni che hanno innescato la lite. Dopo una discussione la 29enne ha aggredito l’altra donna, colpendola con calci e pugni. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e gli agenti della squadra volante. La lite, da quanto si apprende, è iniziata all’interno degli scantinati dei palazzi.

Locali fatiscenti e sporchi dove i tossicodipendenti si rifugiano per consumare droghe ed in particolare cocaina fumata come crack. Proprio in quegli scantinati sarebbe stato visto anche Eugenio Corona, il 40enne reo confesso dell’omicidio di Adolfo Musini, il pensionato ucciso nella sua abitazione di piazza Valsassina nel quartiere San Michele.