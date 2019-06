Gli allevatori sardi riceveranno 5,38 euro per ogni agnello marchiato Igp di Sardegna dal sostegno “accoppiato”, un aiuto diretto della comunità europea legato alla produzione. Una specie di premio alla qualità. Il totale del plafond è di oltre 5,3 milioni e viene diviso (in base al numero di capi) tra i tre agnelli Igp italiani: oltre il sardo c’è quello del Centro Italia e l’Abbacchio romano. All’Igp di Sardegna va il 75% del totale: 3.993.208 euro su 5.312.742. Questo perché su un totale di 987.428 agnelli marchiati Igp nel 2018, quelli di Sardegna sono 742.232.

“Una boccata di ossigeno per gli allevatori e un premio per chi ha deciso di marchiare i propri agnelli con l’Igp – commenta il presidente del Consorzio di tutela dell’agnello Igp Battista Cualbu -. Ancora una volta dimostriamo tra l’altro di essere virtuosi e di credere nella certificazione visto che pur contando nel 45% circa del patrimonio ovino italiano riusciamo ad avere il 75% del premio accoppiato”. Dietro c’è un’attenta selezione.

“La filiera è molto selettiva sulla qualità del prodotto – fa notare il direttore del Consorzio Contas Alessandro Mazzette – infatti su 750.495 agnelli macellati e dichiarati Igp ne sono stati certificati 742.232. Più di 8 mila non sono stati ritenuti idonei perché non rispettavano i parametri di qualità stabiliti dal disciplinare. Le aziende che certificano Igp stanno crescendo di anno in anno. Adesso ne contiamo 4378”. Il sostegno accoppiato, oltre agli agnelli certificati Igp, è destinato anche alle agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie, patologia che colpisce percorre e capre. In questo caso vanno 25.95 euro a 352218 agnelle per un totale di 9.139.718 euro.