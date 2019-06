Si accende la campagna elettorale per le comunali di Cagliari con un commento pubblicato su Facebook dal capogruppo dei Progressisti che lancia una frecciata alla maggioranza di governo.

Il post pubblicato da Francesco Agus di Campo Progressista apre una dura polemica contro il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas e lancia una bordata contro il centrodestra.

“Visto che nessuno lo dice, lo dico io”, inizia così il post.

“La Giunta regionale ha una composizione deludente (per usare un eufemismo), è circondata da staff in parte d’importazione totalmente inadatti al ruolo (sempre per usare un eufemismo), ed è ferma come una statua di sale in surplace perché la maggioranza attende due cose:

1) l’esito dei ricorsi presentati contro la Lega. Ricorsi che, se accolti, cambierebbero radicalmente i rapporti interni al centrodestra, eliminando il primo partito dal Consiglio regionale e costringendo i nuovi assunti padani a disfare le valigie prima del tempo. Tutto questo per la gioia nemmeno tanto celata degli “alleati” locali sempre più insofferenti ai diktat provenienti dai rami del lago di Como.

2) l’approvazione di una legge, già in vigore proprio nella regione Lombardia, che permetterebbe il turn-over tra assessori e consiglieri e consentirebbe quindi l’ingresso in Giunta degli eletti e la loro sostituzione momentanea in Consiglio.

Quindi: non affezionatevi troppo a questa composizione. Appena sarà chiaro l’esito delle due vicende, anche la Giunta cambierà di conseguenza”, afferma Agus e poi chiude con il botto: “Nel mentre spero che il Presidente si decida a presentare le sue dimissioni dal Senato della Repubblica: due poltrone e due stipendi sono troppi anche per lui”.