Diciassette persone sono morte e altre tre rimaste ferite in un incidente avvenuto a Dubai che ha coinvolto un autobus proveniente dall’Oman. Lo rende noto la polizia, spiegando che le vittime sono di diverse nazionalità.

Il mezzo, che viaggiava da Muscate, si è schiantato ieri pomeriggio contro un cartello stradale per cause ancora non chiare.