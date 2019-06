L’utilizzo dei fondi regionali destinati all’Aias sono sotto la lente della procura di Cagliari che, secondo un quotidiano sardo, ha portato alla convocazione come testimoni dell’ex direttore generale dell’Ats, Fulvio Moirano e dell’ex assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru.

I due, secondo le fonti, avrebbero raccontato per filo e per segno molti particolari sui contenziosi in atto tra la Regione e l’associazione dei Randazzo.

Da fine marzo si susseguono le visite della Guardia di Finanza presso la sede principale del’Aias in viale Poetto e anche nei giorni scorsi sono stati sequestrati documenti e sigillati scomparti dove si trovano importanti documenti.