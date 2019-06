Vallermosa, sostenibilità e bio-diversità sono i temi di “SeminiAmo” in programma l’8 e 9 giugno

Arriva alla quarta edizione “SeminiAmo” la manifestazione che si occupa di eco-sostenibilità e cultura rurale promossa dal comitato “Sa Nuxedda Free” di Vallermosa. L’iniziativa si sviluppa in due giorni sabato 8 giugno e domenica 9 giugno con eventi, iniziative e convegni sul tema della tutela del suolo.

Durante tutta la giornata il regista Alonso Crespo farà le riprese per il video della quarta edizione dell’evento.

L’appuntamento e per sabato 8 domenica 9 giugno in via Salvo D’Acquisto a Vallermosa.