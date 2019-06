Il 19, 20 e 21 Luglio si terrà, nel litorale della Marina di Torre Grande a Oristano, l’Eolo Beach Contest 2019 Proxienergy, con un montepremi di 4.250 euro.

Sono previsti 10 tornei, che verranno disputati sugli 8 campi dell’Asd Eolo Beach Sports: doppio maschile, doppio femminile e misto nelle formule Open e A+B e limitati 4°Categoria. Anche i più giovani, nella categoria Under 16, potranno cimentarsi nel doppio maschile e femminile.

Dovrebbero partecipare al torneo circa 150 atleti, ma si potrebbero raggiungere i 200 giocatori. Insieme agli ospiti nazionali saranno presenti principali sportivi sardi delle diverse associazioni dell’Isola.

Grande attenzione sarà riservata al settore Under, sempre al centro dell’attenzione dell’Asd Eolo Beach Sports. Gli organizzatori sono da diverse settimane impegnati per la realizzazione di uno degli eventi sportivi più importanti in Sardegna.

Il torneo “Aspettando il Contest”, sabato 8 e domenica 9 Giugno 2019, che anticipa l’Eolo Beach Contest Proxienergy, prevede 9 competizioni differenziate in doppio maschile, femminile e misto per la 4° Categoria e con la formula Open.

Le gare si disputeranno presso le strutture dell’Asd Eolo Beach Sports sul Lungomare Eleonora d’Arborea,96, fronte ex Hotel del Sole.

“L’ Eolo Beach Contest Proxienergy rappresenta una preziosa occasione per consolidare il nome dell’Associazione e della città di Oristano- commenta il Presidente dell’Asd Eolo Beach Sports Sebastiano Cau- e far diventare questo evento un costante punto di riferimento nel movimento beach tennistico nazionale in prospettiva futura.

Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale di Oristano che sostiene con forte attenzione queste iniziative, alla Capitaneria di Porto per le utili indicazioni e l’attenta vigilanza finalizzata a garantire la sicurezza.”

Per Diego Fratini, organizzatore dell’evento “l’obiettivo dell’Asd Eolo Beach Sports è quello di proporre al movimento beach tennistico sardo una manifestazione di qualità, basata sui capisaldi dell’associazione: la competizione, l’aggregazione ed il sano divertimento. L’Eolo Beach Contest 2019 Proxienergy ne sarà la degna rappresentazione.”

L’ ASD EOLO BEACH SPORTS È un’associazione sportiva che opera da 25 anni sul territorio oristanese, impegnata nell’attività di diverse discipline, tra le quali il Beach Tennis,con 103 tesserati federali e l’organizzazione di tornei FIT e campionati regionali.

L’interesse, che i numerosi sportivi di Oristano e della provincia hanno manifestato per il beach tennis, ha fatto crescere l’Associazione, consentendo l’organizzazione di tornei di livello regionale, nazionale ed internazionale.