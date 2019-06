Sulla strada statale 554 “Cagliaritana” il traffico è attualmente rallentato in prossimità del km 9,250, a Selargius (CA), a causa di un incidente.

Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente un’autovettura e un mezzo pesante, una donna di 27 anni ha perso la vita e altre 2 sono rimaste ferite, trasportate in ospedale, non sono in pericolo di vita.

Da quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo di una piccola utilitaria che, per cause non accertate, ha urtato un camion e una seconda macchina. L’incidente è avvenuto in direzione Monserrato, poche centinaia di metri dopo il bivio per Selargius, al chilometro 9,250.

La dinamica della tragedia non è ancora stata ricostruita nel dettaglio.

Oltre agli agenti stradale, sul posto anche i vigili del fuoco, il personale dell’Anas e le ambulanze del 118. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.