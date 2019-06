Sulla nostra regione è presente un campo di Alta Pressione proveniente dal nord Africa. Ovviamente il caldo non si è fatto attendere, difatti le temperature negli ultimi giorni sono aumentate sensibilmente e localmente ci aspettiamo ulteriori rialzi.

Nelle ultime ore è intervenuto anche il vento di Scirocco, in realtà le prime raffiche si sono avute ieri tant’è che le aree più calde dell’isola – come ampiamente previsto mercoledì – sono diventate le occidentali e le meridionali. Il vento è una componente fondamentale delle temperature, o meglio, lo è l’orografia che regola l’esposizione o meno a determinate correnti. Oggi i termometri potrebbero raggiungere punte di 36-37°C nelle aree succitate, ma non ovunque ci sarà il sole. Lo scirocco porta con sé pulviscolo sahariano in sospensione ed anche delle velature (nubi medio alte, sottili), quanto basta quindi ad oscurare un po’ il sole.

Sabato temporaneamente avremo una rotazione del vento da nordest sul Canale di Sardegna, ciò dovrebbe trasferire i picchi di calore verso i settori meridionali e sudoccidentali dell’Isola. Domenica, invece, tornerà lo Scirocco e quindi avremo ancora la stessa distribuzione termica con punte massime di 37-38°C in varie località occidentali e meridionali. Si starà peggio nell’interno e nelle grandi piane laddove le brezze marine non riusciranno ad avere alcun effetto.

Per quanto riguarda la prossima settimana possiamo dirvi che lunedì cambierà poco o nulla mentre tra martedì e mercoledì aria fresca proveniente da ovest potrebbe innescare un break dell’ondata di caldo e tra l’altro i contrasti termici scaturenti potrebbero generare intensi temporali. Evoluzione da confermare.

In collaborazione con Meteo Sardegna.