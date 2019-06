I poliziotti della Sezione ‘Falchi’ della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, nel corso della notte hanno effettuato una operazione di contrasto allo spaccio ed al traffico di stupefacenti.

Nel corso dell’operazione sono state arrestate due persone e sequestrato un quantitativo di cocaina e marijuana.

Si tratta di D.Z. G, 28enne e S. M. 29enne, entrambi cagliaritani e pregiudicati, resisi responsabile del reato di detenzione sostanze stupefacenti e arma clandestina.

Nella serata di ieri gli agenti hanno controllato il 28enne, le perquisizione dell’auto e delle sue caso hanno dato esito positivo.

Infatti sono state trovate cocaina suddivisa in varie dosi per un peso complessivo di grammi 6,85 e la somma di euro 265, all’interno dell’auto, invece, è sequestrata cocaina per un peso di grammi 0,10.

In una prima abitazione sono stati trovati: cocaina per grammi 5,30, un bilancino di precisione, euro 1.050,00,vari bilancini e buste sottovuoto utili per il confezionamento della droga. Mentre nella seconda casa dell’uomo, sotto un mobile della cucina debitamente occultata è stata rinvenuta una pistola beretta 70, cal.7.65 matricola abrasa con caricatore con 5 proiettili , una busta sottovuoto contenente 53 proiettili cal.7.65; nel giardino sotterrata a circa 15 cm è stata trovata una cassaforte con all’interno marijuana per grammi 329,80.

Durante le fasi della perquisizione è arrivato il 29enne che, manifestando un atteggiamento sospetto, è stato perquisito. Nella sua cassetta delle lettere è stata sequestrata marijuana per grammi 27,40 e due bilancini di precisione, mentre all’interno della sua abitazione sono stati trovati 5,35 grammi di cocaina.

S. M. aveva anche una copia delle chiavi della cassaforte trovata a casa de D.Z.G.

Dopo le formalità di rito entrambi sono stati condotti nel carcere di Uta.