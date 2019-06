L’azienda Ctm comunica ai propri utenti che anche quest’anno, al fine di migliorare i servizi nell’area cittadina, il servizio prosegue con gli orari invernali fino al 30 Giugno 2019 compreso. Il servizio estivo sarà attivato dal 1 luglio 2019.

Tenuto conto della domanda di trasporto e in concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, a partire da domenica 9 giugno il servizio CTM sarà potenziato con:

– Il prolungamento della linea 5ZEeus tutti i giorni fino al Poetto (Ospedale Marino).

– Il prolungamento notturno tutti i giorni delle linee 1-9-30-30R-M-PF.

– l’attivazione della linea 3P tutti i giorni verso il Poetto (stabilimento Ottagono).

– L’attivazione della linea Poetto Express tutti i sabati e le domeniche fino al Poetto (Bussola).

– Il rafforzamento delle linee PF e PQ.

– Le linee 40 e 41 avranno una frequenza media di 20 minuti. Per la linea 41 la prima corsa sarà alle 5.16 e l’ultima alle 22.55.

– La linea QS migliorerà la frequenza passando da più di 60 minuti a circa 20 minuti. Vengono SOSPESE la linea QSB e la Navetta San Benedetto.

– La linea 1Q (Via Brigata Sassari-Terramala) avrà una frequenza di circa 30 minuti.

– La linea University Express avrà una frequenza, dal lunedì al venerdì, di circa 25 minuti. Il sabato il servizio si interromperà dalle ore 15.00 alle 18.00.

– L’attivazione della linea 11 da via Fracastoro a Calamosca il sabato e domenica.

– La linea 29 effettuerà SOLO il servizio da San Benedetto al Policlinico e viceversa. Il SABATO effettuerà l’ultima corsa da San Benedetto alle ore 15.45.

– Prolungamento del servizio della linea 8 con attuale capolinea al Porto Canale fino al Policlinico.

Per andare incontro alla richiesta di prolungamento di alcune linee nel periodo estivo, l’orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R, M e PF è esteso tutti i giorni:

Linea 1 Ultima partenza da F. Gioia e ultima partenza da Ospedale Brotzu 00.30

Linea 9 Ultima partenza da piazza Matteotti 00.05

Linea 30 e 30R Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30

Linea M Ultima partenza da piazza Matteotti 00.15

Linea PF Ultima partenza da piazza Matteotti 00.30

LINEA 3P

La linea 3P, che ha il seguente percorso: piazza Giovanni XXIII – piazza Michelangelo – via Scano – viale Poetto da dove prosegue diretto, senza fermarsi, verso lungomare Poetto – Stabilimento Ottagono, effettuerà un servizio giornaliero, nei feriali con prima corsa alle ore 7.37 e ultima corsa alle ore 20.00. Il sabato e festivi la prima corsa alle ore 7.54 e ultima corsa alle ore 20.00. Frequenza ogni 16 minuti, circa 12 minuti il sabato e i festivi.

La linea 3P non effettua: le fermate comprese tra viale Poetto/Ponte Vittorio e Marina Piccola, in direzione Poetto; le fermate comprese tra via Gorgona e viale Poetto/via Tramontana, in direzione piazza Giovanni XXIII.

LINEA 5ZEeus arriva fino al Poetto

La linea 5Zeeus, che ha il seguente percorso: Parco San Michele – via Cornalias – via Quirra – viale Is Mirrionis – piazza D’Armi – viale Merello – via Sauro – viale Trieste – via Roma – viale Bonaria – via Milano – via Della Pineta – viale Poetto – San Bartolomeo -lungomare Poetto, Osp. Marino, sarà attiva tutti i giorni dalle ore 7.19 (prima corsa di andata che prolunga il percorso fino al Poetto) alle ore 20.37 (ultima corsa dall’ospedale marino). La linea effettuerà tutte le fermate in andata e ritorno. Frequenza ogni 10 minuti.

LINEA 11

La linea 11 sarà attiva tutti i sabati e domeniche del mese di giugno. Prima partenza da via Fracastoro 7:30, ultima partenza da Calamosca 20:15. Frequenza ogni 30 minuti.

LINEA POETTO EXPRESS

La linea POETTO EXPRESS, che ha il seguente percorso: piazza Matteotti – via Roma – viale Diaz – viale Poetto – lungomare Poetto – Golfo di Quartu SE fino alla fermata Bussola, sarà attiva tutti i sabati e le domeniche dalle ore 08.00 (prima corsa di andata) alle ore 20.18 (ultima corsa di ritorno).

La linea effettuerà tutte le fermate in andata e ritorno. Frequenza ogni 22 minuti.

Tutte le informazioni sono disponibili attraverso il call center CTM che risponde tutti i giorni, inclusa la domenica in Italiano ed in lingua Inglese al numero verde 800078870 dalle 8.30 alle 18.30.