Per la prima volta la straordinaria Compagnia teatrale Lapola, terrá un divertente spettacolo mercoledì 12 Giugno alle ore 14:30 nel carcere di Cagliari-Uta.

L’evento, promosso dall’Associazione di Volontariato “Il miglio verde” in collaborazione con la C.C. E. Scalas, nasce dall’idea di promuovere uno spettacolo d’eccezione di richiamo per la popolazione carceraria. Non solo. Il messaggio che si intende dare vuole travalicare le mura del carcere e arrivare all’esterno, ampliando la comunicazione tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ affinché l’opinione pubblica sia sensibilizzata sui problemi connessi all’ambito penitenziario.

“Gli spettacoli intramurali servono a umanizzare e strappare il detenuto alla monotonia della vita carceraria, per porlo in seguito ai riflettori della società sotto una luce diversa” dice la dott.ssa Rosella Floris, psicologa e responsabile del progetto.

Grazie alla sensibilità dei Lapola è stato possibile programmare il primo di due spettacoli che per l’occasione si esibirà con Massimiliano Medda, Marco Camboni, Stefano Lorrai, Gabriele Cossu, Francesca Zara, Gianni Dettori, Roberto Zorcolo, e al quale parteciperanno con uno sketch anche gli attori detenuti.