“Il Commissario straordinario del Comune di Cagliari ha firmato, finalmente, l’atto in cui richiede formalmente la bonifica urgente delle discariche abusive sorte in diversi quartieri della città a causa dell’inciviltà di pochi. Insieme a questa c’è anche la riattivazione del servizio di vigilanza, inspiegabilmente sospeso negli ultimi mesi, e l’attivazione del servizio di videosorveglianza.

Questo atto avviene all’indomani di una forte richiesta di Francesca Ghirra in questo senso e, non v’è dubbio, se fosse stato più tempestivo avremmo risparmiato alla città alcuni problemi inaccettabili.

“Sollecitiamo maggior controllo sul rispetto dell’appalto in ogni suo punto: orari di ritiro, consegna dei mastelli, funzionamento puntuale del centro informazioni. Riteniamo, oggi più di ieri, necessario che tutti, l’amministrazione commissariale e anche l’autorità giudiziaria e le forze di polizia, esercitino una attenta e costante vigilanza affinché la grave situazione verificatasi in queste ultime settimane pre elettorali, in ordine alla raccolta dei rifiuti, non si ripeta, e perché ogni strumentale comportamento illecito possa essere tempestivamente individuato e adeguatamente sanzionato”.

Matteo Massa, (capogruppo uscente “Progressisti” al Comune di Cagliari)

Francesco Agus , (capogruppo “Progressisti” in Consiglio regionale)