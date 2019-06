Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno organizzato una riunione regionale per domenica 9 giugno 2019 alle ore 10:00 presso l’agriturismo Archelao, in località San Quirico (Oristano). Oggetto dell’incontro saranno i recenti risultati elettorali, che, come si legge nel comunicato, “richiederanno nuove soluzioni organizzative a livello territoriale, per fronteggiare le difficoltà manifestate dal Movimento in vista anche delle imminenti comunali di Cagliari”.

Alla riunione parteciperanno i portavoce comunali Patrizia Cadau (Oristano), Claudio Fancello (Dorgali) e Guido Sbandi (Quartu S. Elena).

Sarà presente inoltre l’europarlamentareDino Giarrusso, eletto nella circoscrizione Sicilia/Sardegna, con il quale “verranno approntate le modalità di collaborazione, per presentare a livello europeo le istanze territoriali della Sardegna”.