Più grande, più partecipata e blasonata. È la quinta edizione della “Guido Sieni Judo Cup”, in scena al PalaSerradimigni di Sassari il 22 e 23 giugno. Oltre ai Cadetti, quest’anno la manifestazione sarà valida per il Trofeo Italia della classe Esordienti B. Sono previsti oltre 300 atleti da Sardegna, Italia, Francia, Moldavia e Gran Bretagna. Organizzato dal Centro sportivo Guido Sieni del maestro Stefano Urgeghe e patrocinato dal Comune di Sassari, il torneo ha l’approvazione del presidente regionale Fijlkam, Gavino Piredda, e del delegato Coni di Sassari, Lucio Masia.

Il 22 giugno si sfideranno i Cadetti, il giorno dopo gli Esordienti B. Per gli atleti sarà una preziosa occasione di crescita umana e agonistica, e per la città sarà un’opportunità di testare le sue velleità turistiche: gli anni scorsi si è registrato un notevole successo di pubblico e un’alta partecipazione di atleti, tecnici, dirigenti e seguaci. Molti giovani potranno partecipare anche alla terza edizione del “Guido Sieni Training camp” dal 19 al 25 giugno. Ospite del camp la nazionale italiana Cadetti allenata da Raffaele Toniolo, Corrado Buongiorno e Sandro Piccirilli, che ha scelto Sassari per prepararsi ai campionati europei di Varsavia, in programma quest’anno.

“Accogliamo con favore un evento che dà spazio ai giovani”, dice l’assessora comunale dello Sport, Alba Canu. Per Stefano Urgeghe “le due giornate consentiranno ai giovani judoka un confronto ai massimi livelli”, mentre secondo Gavino Piredda “il progetto coltivato nel tempo è diventato un’occasione per i ragazzi che si preparano alle competizioni internazionali”. Una vivacità confermata dal fatto che la Sardegna è tra le favorite per ospitare i campionati mondiali juniores di judo. Per Lucio Masia “è merito anche di manifestazioni come questa, perché il tempo sta dando ragione agli organizzatori”.