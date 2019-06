Cinema d’autore e basket ai massimi livelli: è la doppia offerta d’intrattenimento con cui parte il “Sassari Summer Film Festival”, evento organizzato dal Centro commerciale naturale “Piazza Tola” col cineclub Aguaplano e il patrocinio del Comune di Sassari per la direzione artistica di Sergio Scavio. Nella piazza del centro storico, che da alcuni anni è diventata il cuore della movida sassarese, sono previste le proiezioni gratuite su maxischermo dei film e delle partite della Dinamo, che sarà impegnata nella finale scudetto del campionato di basket.

Ogni martedì alle 21.30 spazio al cinema d’autore, ma i sassaresi potranno vivere insieme l’assalto del Banco di Sardegna al secondo titolo della sua storia, che partirà lunedì 10 giugno alle 20.45. I vitelloni di Fellini, Lucky di John Carroll Lynch, Il fascino discreto della borghesia di Luis Brune, Bandé a part di Jean-Luc Godard, Le iene di Tarantino, Mean streets di Martin Scorsese e Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius sono i film in palinsesto.

“Vogliamo offrire un’alternativa ai soliti spettacoli musicali con un’iniziativa unica per Sassari, dove per la prima un’associazione di commercianti si organizza e offre ai cittadini un festival cinematografico gratuito in piazza”, hanno detto gli organizzatori in un incontro con la stampa convocato per presentare il festival.