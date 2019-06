Sui mille ettari della vecchia Società Bonifiche Sarde, che in mano pubblica aveva prodotto solo perdite, ora opera la più grande azienda biologica italiana per la produzione di erbe officinali. Quella lanciata due anni fa dalla società per azioni Bonifiche Ferraresi con l’acquisto della Sbs dalla Regione Sardegna sembrava una sfida impossibile.

“Salvare, rigenerare e rilanciare in soli 20 mesi un’azienda ferma da dieci anni era una sfida difficile, l’abbiamo vinta con un investimento di venti milioni di euro e grazie anche all’energia, alla professionalità e all’attaccamento all’azienda dei nostri collaboratori”, ha spiegato oggi l’amministratore delegato di BF Sarde Federico Vecchioni aprendo l’Open day BF Sarde nel Centro 3 Sassu, in agro del Comune di Marrubiu, dove ha presentato il piano industriale dell’azienda alle istituzioni e agli stakeholder regionali.

Su una grossa fetta dei mille ettari di terreno agricolo distribuiti tra i Comuni di Marrubiu, Arborea e Terralba rimasti incolti per quasi dieci anni, ora crescono basilico, elicriso, menta peperita, lavanda, stevia rebaudiana, peperoncino, tarassaco, maggiorana, timo, rosmarino, salvia, eucalipto e lippia. Presto si aggiungeranno anche nuove linee di produzione ad alto valore aggiunto come lo zafferano biologico, camomilla, echinacea e bardana. La sfida, però, continua e proprio al Centro 3 Sassu, dove a partire dalla metà del 2020 arriveranno 2.500 bovini che saranno svezzati all’interno di stalle all’avanguardia e tra le più moderne e sostenibili d’Italia.

Un progetto, ha spiegato ancora l’Ad Vecchioni, che come quello delle erbe officinali mette insieme innovazione, tradizione e sostenibilità. Per ottimizzare i risultati, BF spa conta molto sulla cosiddetta agricoltura di precisione, che è il cavallo di battaglia della Ibf Servizi, che è una sua società, nella quale, come è stato annunciato nel corso dell’Open Day, potrebbero entrare presto anche le società E Geos, del Gruppo Leonardo, e A2A Smart City.