Investimento di persone nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 giugno, in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.

Una donna di 40 anni cagliaritana, alla guida di una Dacia Sandero, percorreva via Don Macchioni quando due pedoni, dei ragazzi minorenni, hanno attraversato la strada e li ha così investiti.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire il punto esatto dell’attraversamendo di pedoni.

Uno dei giovani è rimasto illeso mentre l’altro, un 16enne sempre di Cagliari, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo al PS dell’ospedale Brotzu.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.