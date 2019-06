Una Ford Ka, guidata da un 38enne di Cagliari, mentre percorreva via Dante si è scontrata con una Citroen C3 condotta da un 58enne cagliaritano che stava attraversando l’incrocio semaforico proveniente da via Todde e diretta in via Salaris.

La conducente della Ford Ka è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sono in corso accertamenti per stabilire quale dei due conducenti abbia impegnato l’incrocio con semaforo rosso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.