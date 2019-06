Guerra della spazzatura tra centrodestra e centrosinistra a Cagliari a dieci giorni dal voto per le comunali. Pomo della discordia il nuovo servizio di raccolta porta a porta: i detrattori (il nuovo sistema è stato inaugurato dalla vecchia Giunta Zedda) denunciano la presenza in città di disagi e cumuli di buste abbandonate. Ora il commissario straordinario del Comune di Cagliari ha firmato l’atto per la bonifica urgente delle discariche abusive.

Lo comunicano in una nota Matteo Massa (capogruppo uscente “Progressisti” al Comune di Cagliari) e Francesco Agus (capogruppo “Progressisti” in Consiglio regionale). È l’ultimo atto di una battaglia che si combatte anche attraverso le immagini postate nei social. “Insieme alla bonifica – affermano Massa e Agus – c’è anche la riattivazione del servizio di vigilanza, inspiegabilmente sospeso negli ultimi mesi, e l’attivazione del servizio di videosorveglianza”. Secondo i due esponenti di Campo progressista “questo atto avviene all’indomani di una forte richiesta di Francesca Ghirra in questo senso”.

L’appello. “Sollecitiamo maggior controllo sul rispetto dell’appalto in ogni suo punto: orari di ritiro, consegna dei mastelli, funzionamento puntuale del centro informazioni – dicono Massa e Agus -. Riteniamo, oggi più di ieri, necessario che tutti, l’amministrazione commissariale e anche l’autorità giudiziaria e le forze di polizia, esercitino una attenta e costante vigilanza affinché la grave situazione verificatasi in queste ultime settimane pre elettorali, in ordine alla raccolta dei rifiuti, non si ripeta, e perché ogni strumentale comportamento illecito possa essere tempestivamente individuato e adeguatamente sanzionato”.

Sulla vicenda interviene anche il deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda: “L’intervento del Commissario che ha deciso il ritiro straordinario è la certificazione del fallimento del porta a porta voluto dalla sinistra in Comune. L’ex assessore Ghirra invece che chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato e non aver saputo, in 8 anni di Governo cittadino, dare alla città un sistema moderno e efficace di raccolta, ha l’ardire di prendersi i meriti per la decisione del Commissario Straordinario del Comune di Cagliari di firmare una ordinanza per il ritiro straordinario dei rifiuti nelle varie discariche abusive e aumentare i controlli dovuti, lo ripetiamo ancora una volta, ad un sistema fallimentare”.