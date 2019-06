Passaggio di testimone dall’aeroporto di Cagliari a quello di Antalaya: sarà, infatti, la città turca a ospitare il prossimo anno il forum dell’aviazione internazionale, Connect. I lavori in Sardegna sono andati avanti alla passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy anche nella giornata di chiusura dell’evento cominciato mercoledì scorso.

Soddisfatto l’assessore regionale dei Trasporti: “Evento positivo – ha spiegato Giorgio Todde in un video postato sul profilo Fb di Sogaer, società di gestione di Elmas – il risultato sarà quello di far aumentare i flussi di passeggeri in tutta la Sardegna e fare ammirare la nostra splendida isola. Siamo orgogliosi di questo evento. E speriamo che ce ne siano tantissimi ancora”. Missione compiuta. Con numeri da record per la manifestazione che fa incontrare ogni anno aeroporti e compagnie. Le cifre rappresentano un primato per il forum. Seicento professionisti del settore, 75 compagnie aeree e 250 aeroporti.

La Sardegna ha provato a mettersi in mostra e diverse trattative sono state avviate o confermate con compagnie che potrebbero entrare in gioco magari nella prossima stagione winter. Cagliari in particolare ha provato a giocare la carta destagionalizzazione da novembre a marzo puntando sull’extra rispetto al mare. Ma un settore su cui si sta lavorando molto è quello del turismo congressuale. Connect è stato un buon banco di prova: difficile in questi giorni trovare posto in hotel nel capoluogo, molti hanno dovuto optare per i bed and breakfast.