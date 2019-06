Di tempo ce n’è voluto parecchio, ma il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese può finalmente cantare vittoria piena sul Ministero delle Infrastrutture. Dopo aver vinto la causa intentata anni fa per ottenere il pagamento dell’ultima rata per la costruzione della nuova diga sul fiume Tirso, oggi ha potuto finalmente mettere in cassa i 9 milioni e 647mila euro che aveva reclamato a lungo inutilmente.

Il bonifico, come ha confermato il commissario straordinario del Consorzio Battista Ghisu, è stato eseguito stamattina dalla Banca d’Italia e mette fine a un lungo periodo di conti in rosso che avevano pesantemente condizionato le attività dell’ente. “Oltre a risanare i conti del Consorzio, questi soldi – ha spiegato Ghisu – ci consentiranno di risparmiare un milione di euro di interessi passivi che pagavamo ogni anno alle banche da venti anni.

E ci permetteranno anche – ha aggiunto – di rinnovare completamente il parco mezzi e di avere a disposizione uomini e mezzi per le bonifiche in tutti i periodi dell’anno e anche per svolgere funzioni di protezione civile”.