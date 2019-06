La Cgil della Gallura sollecita un incontro urgente con il sindaco de La Maddalena, Luca Montella, per definire “un percorso unitario di rivendicazione e di attenzione sul Porto Arsenale”.

“Dobbiamo e possiamo difendere i tre provvedimenti con cui i precedenti Governi hanno avviato il percorso di riconversione economica e sociale de La Maddalena, di vitale importanza dopo i pessimi segnali arrivati dal Governo – spiega il sindacato – Prima di tutto dobbiamo sventare la riduzione dei fondi per il rilancio dell’ex Arsenale, 15 milioni in meno sui 50 complessivi, a opera dell’attuale esecutivo guidato dal presidente Giuseppe Conte. Poi occorre dare seguito al Protocollo d’Intesa siglato il 7 dicembre 2018 dal Comune di La Maddalena e dalla Regione in cui è stato sancito che la bonifica e la rigenerazione dell’ex Arsenale militare è di ‘interesse nazionale’ e dare concretezza all’atto con cui il 4 febbraio 2019 la Regione è stata individuata quale soggetto attuatore per la bonifica ambientale e rigenerazione dell’ex Arsenale militare. Ora – conclude la Cgil – la Regione, che deve costituire l’Ufficio del Commissario per poter avviare e proseguire le attività di pianificazione in maniera coordinata e in sinergia con il Comune, deve dare l’avvio alla bonifica”.